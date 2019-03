Blanca Suárez: “Pistacho es el ‘hombre’ de mi vida”

Blanca Suárez triunfa allí por donde va. Después de ser una de las representantes españolas en el festival de Cannes, acudió el pasado martes a la entrega de premios Who’s on Next? organizada por la revista Vogue. Allí tuvo tiempo de hablar con los periodistas, que no dudaron en preguntarle sobre su nuevo papel en la ficción, por sus planes para las vacaciones y por su vida sentimental.

En el terreno laboral a Blanca Suárez no le puede ir mejor. Después de haber dado el gran salto para grabar My Bakery in Brooklyn en Nueva York, la actriz se encuentra ahora inmersa en el rodaje de una nueva serie de televisión. Es por ello que no sabe si podrá disfrutar este año de tiempo libre en verano, algo que tampoco le importa porque “las vacaciones no tienen que ser en verano, como las del colegio. Te las puedes tomar a lo largo del año y si en verano sale un trabajo que te apetezca y te guste, porqué no hacerlo”, dijo a los medios en el evento de moda.

Sobre lo que también habló la actriz, aunque de forma más escueta, fue sobre su vida sentimental. Después de los rumores que apuntaban a una posible reconciliación con Dani Martín o a una supuesta relación con el también actor Dani Martínez, ha zanjado todos los rumores afirmando que “Pistacho (su perro) es el ‘hombre’ de mi vida”.