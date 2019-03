Blanca Romero sobre los rumores de romance con Yon González: "Me llevo fenomenal con él y lo adoro, pero la edad de los yogurines ya me ha caducado"

Esta semana ha tenido lugar la presentación de la nueva fragancia de Hugo Boss donde muchas celebrities no han querido perderse este evento por nada del mundo. Adriana Abenia, Noelia López, Jesús Olmedo o Jaime Cantizano, entre otros, asistieron al acto.

Blanca Romero por su parte ha asegurado que es un mujer fiel a las fragancias y es que es de esas que siempre usan el mismo perfume. Pero la actriz también ha hablado sobre el posible romance del que se ha rumoreado con Yon González tras trabajar juntos en la exitosa serie de Antena 3 'Bajo Sospecha': "Me llevo fenomenal con él y lo adoro, pero la edad de los yogurines ya me ha cadudado".

La ex de Cayetano Rivera ha querido dejar claro que vive feliz con sus dos hijos en Asturias, aunque echa de menos una figura paterna que pueda cuidar de sus niños: "A mí me encantaría que tuvieran un padre que hablara con ellos y que estuviera con ellos. Pero no se puede obligar a nadie a que haga eso. Bueno, yo creo que con el paso de los años será así porque es algo bonito y tienen que tener relación con ellos".