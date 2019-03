Blanca Romero prohíbe a su hija hablar con la prensa después del Desfile Barcelona 080

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, Lucía Rivera Romero, ha debutado en la pasarela de los Desfiles Barcelona 080. Lucía, que aún no ha cumplido los 18 años, desfiló para Yerse y Wom & Now. Todo fue como la seda, hasta el momento en el que terminó el desfile y la prensa se acercó para hablar con ella, pero no dijo ni mú porque su madre le prohibió hablar. "No va a hablar", dijo la empresa de comunicación que la representa.

La prensa siguió insistiendo, apelando que no serían preguntas comprometidas, y según ha publicado la revista Vanitatis, la modelo pidió consejo a su madre. Blanca enfurecida entró por teléfono diciendo: "Ni photocall ni entrevistas. Mi hija es menor y no habla".

La rotunda negativa de Blanca sorprendió a la prensa, sobre todo porque Lucía ya protagonizó una portada de ¡Hola! junto a su madre cuando tenía 16 años. Sea como sea, la joven modelo ya apunta maneras.