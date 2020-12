Blanca Romero aclara finalmente si va a actuar en la obra de Rafael Amargo tras ser detenido acusado de tráfico de drogas

A principios de este mes, Rafael Amargo era detenido tras ser acusado de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas. Tras largas horas en el calabazo, el famoso bailaor era puesto en libertad. A su salida, Amargo concedía a unas palabras a la prensa que esperaba en la puerta de los juzgados.

Desde su puesta en libertad han sido muchas las informaciones y especulaciones que han surgido en torno a su obra, 'Yerma', como si Blanca Romero iba a abandonar o no el espectáculo.

Y aunque hace días, la cantante y modelo prefería no pronunciarse ante los medios a su llegada al aeropuerto de Madrid, finalmente Blanca Romero ha decidido romper su silencio y parece ser que finalmente sí va a estar en elenco 'Yerma'.

En cuanto a su mala relación con Rafael Amargo tras ser este detenido, Blanca Romero confiesa que: "No, Son todo tonterías, está todo claro". Sobre por qué no ha actuado con ellos todavía, asegura que: "Tengo problemas de fechas". Y además, desvela que cuando vaya a actuar con sus compañeros lo anunciará para que no haya malos entendidos: "Cuando sea el día yo lo avisaré para que no haya estas confusiones", así lo cuenta en exclusiva a Europa Press.

Unas declaraciones con las que parece dejar aclarados algunos de los rumores que circular tras la detención de Amargo.

