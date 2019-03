Blanca Romero explica el motivo por el que su hija Lucía no estuvo invitada a la boda de Cayetano Rivera y Eva González

Cayetano y Eva González pasaban por el altar hace prácticamente un mes, el 6 de noviembre, en una boda que está dando mucho de qué hablar. Ahora la última en pronunciarse al respecto ha sido la exmujer de Cayetano Rivera, la modelo y actriz Blanca Romero.

Rivera y Romero se casaron en el año 2001 y ella tenía una hija pequeña, Lucía, de una relación anterior. El torero quiso hacerse cargo de la niña al contraer matrimonio con su madre y adoptó a la pequeña a quien le dio incluso su apellido.

Pero la relación entre la niña y Cayetano no se ha mantenido a lo largo del tiempo por lo que no pudimos verla en la boda con Eva González, tal y como muchos esperaban.

Así, Blanca ha explicado que su hija Lucía no fue invitada pero no se lo toma a mal y le desea lo mejor a Cayetano y Eva: "A ver. Yo no hablo de la vida de nadie. La niña no estuvo invitada. Estamos felices aun así. Tanto la niña como yo. Porque la alegría de los demás es alegría para una y el bien de los demás es bien para el resto con lo cual, todo positiva. Pero invitada no estuvo. Y si no fue así es porque se creyó correcto y lo apoyo y me parece bien. Si hubiera estado invitada hubiera ido, claro. Por supuesto".