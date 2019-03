Bimba Bosé sobre su batalla contra el cáncer: "Tengo los huesos destrozados"

Bimba Bosé ha sido una de las protagonistas de la campaña que organiza cada año Ausonia para que las mujeres no olviden hacerse sus revisiones médicas habituales para prevenir enfermedades. Allí, la modelo habló de su batalla contra esta enfermedad sobre todo desde que hace unos meses afirmara que tenía metástasis: "Es una palabra que da más miedo que el cáncer porque se identifica con la muerte inevitable. Tengo los huesos destrozados, pero estamos trabajando para reconstruir todo y hay fórmulas", recoge el medio Vanitatis

La Dj lleva esta situación de la mejor manera posible pero también comenta que, como es lógico, a veces tiene sus días malos: "Como todos, tengo mis días. El umbral de lo emocional lo tenemos todos muy distintos y hay días que me afecta todo. Estoy feliz de vivir con mis hijas, que son adorables, y ellas me ponen las pilas".

Sin duda alguna su pareja es uno de los apoyos más importantes en los que se refugia y delcara que es fundamental para ella: "Charlie es fundamental en mi vida, es perfecto. Cuando estás así tener una persona como él, que te apoya en todo, es emocionante".

Además, Bimba ha confesado que su hija Dora fue la primera persona a la que le dijo que padecía cáncer: "Mi hija Dora fue la primera que supo que su madre tenía cáncer. Está viviendo la enfermedad con mucha naturalidad y por eso no sé hasta qué punto es consciente".

Bosé no ha querido perder la oportunidad de dar algún consejo a todos aquellos que estén pasando por alguna situación parecida a ella: "Mi consejo es que la gente se entere bien de lo que está pasando con su organismo y que tomen las riendas de su enfermedad. El cáncer puede volver en cualquier momento y de ahí la necesidad de saber cómo funciona tu organismo, tu sangre… No quiero ser más explícita porque luego la gente se altera y critica, pero yo he aprendido mucho".

Por último, ha hablado sobre su amigo el diseñador David Delfín quien también atraviesa un momento muy complicado: "No quiero hablar de él porque me pongo a llorar. Le admiro mucho porque su lucha es más dura, pero todos vamos encontrando el lugar donde estamos mejor. Seguimos hablando mucho y yo siempre le doy el coñazo con el último descubrimiento que he encontrado".