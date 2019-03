Bimba Bosé se emociona en las redes sociales y agradece a todos el apoyo recibido

"Esto va por vosotros! Amigos, familia, colegas, seguidores, likers, haters, fans, todos. Gracias a todos por vuestro apoyo y por las cosas bonitas que escribís. Me emociono mucho leyéndoos y me encantaría poder contestaros uno a uno. Estoy infinitamente agradecida por todo lo que me rodea y no puedo parar de sentirme así! Gracias", publica en su último post de Instagram Bimba Bosé.

La polifacética artista, que ha trabajado como modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante, asegura estar realmente emocionada con el cariño, admiración y la fuerza que está recibiendo en estos momentos tan duros para ella. Actualmente se encuentra en Sotogrande, donde se mudó el año pasado por motivos de "descanso y algunas pruebas médicas".

Junto a la dedicatoria que se ha mencionado anteriormente, Bimba adjuntaba una foto con un ramo de flores en tonos rosas y blancos. La foto ha recibido casi 4.000 'likes' y cientos de comentarios de todos los seguidores que se han emocionado con las palabras de la sobrina de Miguel Bosé.

¡Ánimo Bimba!