La impactante foto del pie roto de Bibiana Fernández

Son malos momentos para Bibiana Fernández. Y es que a pesar de que hace unas horas la famosa colaboradora de televisión estaba feliz pensando en el traje de gitana que iba a lucir en la Feria de Abril, esta felicidad se ha visto truncada.

A través de sus redes sociales, Bibiana anunciaba que había decidido acudir al médico porque creía que se había roto un dedo del pie, y efectivamente, horas más tarde la colaboradora compartía una radiografía donde se puede apreciar el dedo del pie completamente roto.

Y mostraba así su tristeza por tener que cancelar todos los proyectos en los que actualmente estaba inmersa.

"Y se cumplieron las peores expectativas, aun así no es lo peor, mi problema es cómo enfrentarlo, que decisión tomar, qué hacemos, con #elamorestaenelaire suspendemos unos días, me escayoló y lo hago de coja cuando los médicos me den permiso, la cabeza me explota, es peor que el pie, buenas noches por decir algo", escribe junto a la impactante imagen.