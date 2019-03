El beso de película de Javier Ambrossi a Javier Calvo tras su reivindicativo discurso en los Premios Feroz 2018

Javier Calvo y Javier Ambrossi no podían estar más felices durante los Premios Feroz 2018, donde se alzaron con el Premios A Mejor Película de Comedia por su éxito ‘La llamada’.

Acompañados por todo el equipo, entre los que estaban protagonistas del film como Macarena García, Anna Castillo o Belén Cuesta, la pareja subió al escenario para celebrar por todo lo alto el momentazo.

Allí Calvo tuvo unas inspiradoras y reivindicativas palabras para todo el mundo, siendo su discurso uno de los momentazos de la gala: “Yo soy gay. Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio”. Y añadía: “Entonces si alguien, algún niño, alguna niña o alguna persona me está mirando y tiene miedo, si siente que está perdido, si siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que su familia le va a querer y que va a cumplir su sueño”.

Para culminar sus palabras, él y su chico se dieron un beso de película con el que festejaron sus éxitos en la antesala a los Premios Goya que tendrán lugar el próximo 3 de febrero.