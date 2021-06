El beso más complicado de Ares Teixidó y su novia, ex de Sofía Cristo

Ares Teixidó confirmó su relación con Bruna Manzoni, ex de Sofía Cristo, el pasado 26 de abril, coincidiendo con el Día de la Visibilidad Lésbica. Lo hizo publicando una foto en Instagram, que más tarde la misma red social la borró. En esa imagen aparecían las dos desnudas dándose un beso, por lo que Instagram consideró que incumplía la normativa.

Ares Teixidó | Gtres

Fue tal el enfado de la reportera por lo ocurrido que ella misma lo dijo: "Me ha comunicado que mi publicación infringe sus normas comunitarias, que es una publicación eliminada por actividad sexual. Ellos definen la actividad sexual como relaciones sexuales explícitas en las que al menos una persona muestra sus genitales. En este caso, ninguna de las dos estábamos mostrando nuestros genitales. También si se pueden ver los pezones femeninos, especifica femeninos, y tampoco había nada de eso". "Creo que es un fiel reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. En esa foto solo había amor", añadió.

Y ahora, ha vuelto a presumir de amor publicando un Stories junto a Bruna haciendo ejercicio y dándose un beso para celebrar el Día Internacional del Yoga, una muestra más del amor que hay entre las dos y del gran equilibrio que tienen...

Ares Teixidó y su novia | Redes

Efectivamente es una forma muy difícil y peculiar de darse un beso, pero las dos están felices y enamoradas.

Recientemente, la periodista optaba por vitrificar sus óvulos. Un tratamiento que, según ella misma ha llevado a cabo con la clínica 'Love Fertility Clinic'. Un momento donde Bruna estuvo a su lado y no se ha separado de ella mientras duraba el proceso.

Hace pocos días, Ares Teixidó se sometía a las preguntas de sus seguidores a través de redes y así respondía cuando le preguntan cómo se sintió cuando hizo público que ahora tenía novia: "Yo es que he de deciros que nunca me he sentido dentro de ningún armario, y menos me considero valiente por gritar a los cuatro vientos que estoy enamorada de una mujer en este caso".

Seguro que te interesa...

Ares Teixidó confiesa cómo fue hacer público que tenía novia