El beso de Mario Casas y Berta Vázquez tras el triunfo del actor en los Fotogramas de Plata 2015

'Palmeras en la Nieve' fue una de las grandes premiadas de la noche en los Fotogramas de Plata 2015 llevándose el galardón a Mejor Película según los lectores. Además, el protagonista del filme, Mario Casas, tuvo la suerte de llevarse a casa la estatuilla a Mejor Actor de Cine, una victoria que se convirtió en la cuarta del intérprete en la historia del certamen.

Al oír su nombre, Mario no pudo contener la emoción y no dudó en darle un apasionado beso a su chica, Berta Vázquez, que también acudió al evento para apoyarle. Tras este arrebato, Casas saludó al resto del equipo de la película y subió a recoger su premio dando un discurso en el que no olvidó mencionar a sus compañeros.

Mario se encuentra en un momento álgido de su carrera y en este 2016 podremos verle en diversas películas, como en 'Toro', 'Los 33', 'Contratiempo' y, por supuesto, en la producción de Alex de la Iglesia que está grabando actualmente junto a Blanca Suárez, 'El Bar'. ¡Enhorabuena!