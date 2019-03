El beso de David Bustamante y Ares Teixidó

David Bustamante y Ares Teixidó se han convertido en la ‘comidilla’ de la semana por su supuesto romance. Y es que según apuntaba la revista Lecturas, la pareja se conoció hace un mes y fue tal el flechazo que no se habrían separado desde entonces, tanto es así que hasta estarían viviendo juntos en el ático que el cantante ha alquilado en Pozuelo de Alarcón.

Pero según revelan fuentes cercanas al portal Vanitatis, la cosa no ha llegado tan lejos. Aseguran que el cántabro y la catalana se conocieron en la fiesta de presentación de nueva temporada de Telemadrid a instancias de él, ya que pidió que se la presentaran.

Días después aparecieron junto a un grupo de amigos en común en el bar El Amante, donde se lo pasaron en grande y se divirtieron de lo lindo. Tanto es así, que en algún momento de la noche Ares y David se apartaron del resto y acabaron dándose un besito, según revelan testigos a Vanitatis.

Pero ya está, estas mismas fuentes revelan que la relación no ha llegado a más, de ahí que Bustamante desmintiera tajantemente que está saliendo con nadie y, mucho menos, conviviendo. Por eso el círculo cercano del cantante piensa que Teixidó está aprovechando la oportunidad: “Ares estaría tratando de proyectar su carrera profesional a costa de esta relación que mantiene con David Bustamante”.

Además, señalan el hecho de que ella no haya dicho nada al respecto: “Ella está tan normal, parece que no le importe el revuelo que se ha montado alrededor de esta noticia. Esto le va a venir fenomenal para su carrera televisiva, lo que se perjudica es la imagen de David y eso me preocupa”, aseguran desde el círculo de David a Vanitatis.