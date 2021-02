Las tajantes palabras de Bertín Osborne ante los rumores sobre la existencia de un hijo secreto

El 2021 sorprendió con un inicio muy inesperado ya que Bertín Osborne y Fabiola, el matrimonio que había estado casado durante 20 años, anunciaron su separación. Pero eso sí, de mutuo acuerdo y demostrando la buena relación que a pesar de ya no estar juntos, seguían teniendo. De hecho, Bertín le dedicó un precioso post en Instagram: "Es la mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido".

Zanjado este tema, ahora ha tenido que hacer frente a las especulaciones sobre su supuesto hijo secreto que habría tenido con una joven rubia sevillana, por ello, a la salida de su casa respondió a unas preguntas realizadas por 'GTRES' en las que aseguró que no lo que se especula no tiene ni pies ni cabeza. "Los bulos hay que tomárselos como lo que son. Si la pobre chavala ha salido en televisión a decir que todo es mentira... ¿Te crees que si hubiese tenido algún lío no se hubiese sabido?" explicó.

Así dejaba cerrada la puerta a la posibilidad de tener más de los hijos que tiene, es decir, dos con Fabiola Martínez (Kike y Carlos), y tres que tuvo con su primera mujer, Sandra Domecq (Alejandra, Eugenia y Claudia). Además, hace algún tiempo en una entrevista en televisión aseguró bromeando, con respecto a qué sucedería si algún día saliese algo sobre eso a la luz, que "le encantaría que pasara" ya que tener un hijo secreto sería toda una locura. Ahora ya es oficial que Bertín ha cerrado las dudas de los que se creyeron este ingenioso bulo. ¡Dale al play para conocer todo!

