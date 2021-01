De las claves de la inesperada separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, al inicio del proceso para ser madres de Sandra Barneda y Nagore Robles

La revista Hola se vuelca en su portada con las claves la inesperada separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. La revista hace un recorrido por los 20 años de relación de la pareja, y asegura que no ha habido terceras personas. Por otro lado, en esta publicación también podemos ver el primer posado de María Pombo con su hijo Martín, además del compromiso del soltero de oro Lapo Elkann.

En Semana, Fabiola se convierte en protagonista con sus declaraciones: "Hemos hecho todo lo posible, pero no ha podido ser". Por otro lado, las confesiones más íntimas de Iñaki Urdangarin: "En Zarzuela me tiene prohibida la entrada". Además, Mayra Gómez Kemp, destrozada tras la muerte de su marido.

En Diez Minutos, Nagore Robles y Sandra Barneda inician el proceso para ser madres. En esta portada vemos también que Kiko Matamoros confiesa que es cocainómano y que intentaron envenenarle. Además, la deuda de 47.000 euros de Kiko Rivera con Hacienda, y el adiós a 20 años de amor de Bertín y Fabiola.

En Lecturas, Kiko Rivera confiesa: "Mi madre me debe 3 millones pero no quiero verla en la cárcel". También, Rocío Carrasco pide prisión para Belén Esteban por revelación de secretos, y Fabiola tras su separación: "Nos queremos pero no es suficiente".

