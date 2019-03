Berta Vázquez no tiene prisa por enamorarse aunque tiene "amigos especiales"

DURANTE UNA ENTREVISTA CON 'DIEZ MINUTOS'

Berta Vázquez no encuentra el amor después de romper su romance con el actor Mario Casas y de su historia con el cubano Miguel Cermeño. La actriz de 'Vis a vis' no ha dudado en confesar sus emociones durante una entrevista con Diez Minutos y en confirmar que no tiene prisa por enamorarse nuevamente.