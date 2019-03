Berta Vázquez rechaza ofertas económicas para hablar de Mario Casas

Gracias al rodaje de 'Palmeras en la nieve', Berta Vázquez y Mario Casas son inseparables. Después de 4 años de relación con María Valverde, Berta se ha colado en el corazón del actor, y muy a su pesar eso tiene consecuencias.

Lo cierto es que Berta está intentando ser muy discreta, aunque en la calle siempre hay mil ojos y ya se la ha visto disfrutando de los saraos madrileños en compañía de su chico y de amigos.

Por lo que sabemos Berta ha rechazado invitaciones para acudir a eventos sociales y se ha negado a posar en 'photocalls pagados', y le han ofrecido cheques de bastante dinero, la actriz prefiere mantener su vida privada tal y como está.

"Nunca va a fiestas ni a estrenos de películas. Y no hará nada hasta que no se estrene alguno de sus trabajos. No quiere convertirse en otra 'novia de'", aseguraba una persona de su entorno al medio de comunicación LOC. ¡Berta es todo un misterio para la prensa rosa!