Berta Vázquez no quiere hablar de su ruptura con Mario Casas

Después de algo más de dos años de relación, Berta Vázquez y Mario Casas han puesto punto y final a su noviazgo. Se conocieron en el rodaje de 'Palmeras en la Nieve', donde ambos tenían papeles protagonistas y su amor pasó de la ficción a la realidad. En pocas ocasiones les vimos juntos, y la mayoría fue por motivos estrictamente profesionales. Destacaron por mantener una relación lo más íntima posible, y parece que su ruptura quieren que siga la misma línea.

"Nunca he dado la noticia de que estoy con él, así que mucho menos tengo que explicar las fases por las que pueda pasar nuestra relación. Si no he contado nada en el momento en que empezó, cuando ha estado bien o mal, ahora tampoco voy a hacerlo", comentó Berta en una de las última entrevistas que ha concedido para la revista YoDona. Con esa contundencia zanjaba un tema del que está claro que no quiere hacer declaraciones.

Después de algo más de dos años de relación, la actriz considera que "cualquier cosa que diga es echar gasolina a un fuego que no es mío", como explicó a la publicación mencionada anteriormente. Las causas de la ruptura aún son un misterio, pero en todo momento se ha achacado a los celos de Berta, y a la incompatibilidad que tenían por algunos comportamientos de Mario, pero para ellos son temas personales de los que no quieren hablar.

Lo que es más que evidente es que ahora llevan vidas por separado. No se sabe si el actor ha vuelto a enamorarse entre las cámaras de su compañera, la modelo Dalianah Arekion, en uno de sus últimos trabajos, donde ha posado para la campaña de la marca de ropa Springfield, con quien ha compartido algunas imágenes en redes sociales. Cada uno está disfrutando de las fiestas navideñas por separado junto a sus familias y amigos más cercanos.