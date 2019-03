Berta Vázquez contesta al mensaje que le lanzó Mario Casas en 'El Hormiguero'

El pasado lunes, Mario Casas acudió a divertirse a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'Toro'. En la entrevista, Pablo Motos le pidió que le mandara un mensaje a su novia Berta Vázquez, que acudía al programa al día siguiente: "Por favor, Berta, sal ya de la cárcel y vente ya para casa", soltó el ocurrente actor provocando las risas del público.

Así, el martes Motos tuvo en el plató a Berta y a Maggie Civantos, quienes acaban de estrenar la nueva temporada de 'Vis a vis' en Antena 3. Las actrices estuvieron naturales y la mar de simpáticas y hablaron sobre los distintos entresijos y secretos de la serie, aunque el momento más esperado era sin duda la respuesta de Berta a Mario.

"Que me han dicho que mandaste un WhatsApp a la directora de Cruz del Sur, y nada, que me han dejado salir. Gracias Mario", contestó en el mismo tono que su chico la actriz que interpreta a Rizos en la serie carcelaria. Dos mensajes divertidos y a la vez discretos que reflejan la íntima relación que llevan los intérpretes.

Maggie y Berta hablaron también de las escenas de sexo que tienen que rodar en la ficción, a lo que Civantos comentó bromeando: "Yo por contrato tengo puesto que solo me pueden tocar el pezón izquierdo, la pierna derecha y me tienen que besar en el perfil bueno". "No, ahora en serio: trabajamos de una manera muy orgánica en el sentido de que yo no me siento incómoda", añadió.

Por su parte, Vázquez no se mostró tan resuelta con el tema y confesó que a ella no le gustan nada de nada este tipo de secuencias: "Casi todo el equipo está formado por hombres y nos dicen 'Venga, liaros y ya os decimos cuando parar'", contó indignada entre risas.