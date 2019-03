Berta Collado, Roko y Javier Calvo se dejan cautivar por ‘The Hole 2’

No hay buen ‘sarao’ sin un buen número de celebrities y en el estreno de ‘The Hole 2’ no podía faltar un puñado de ell@s. El teatro madrileño de La Latina se inundó de muchos rostros conocidos en el estreno de este espectáculo que ya acumula un buen número de éxitos a su espalda.

Por el photocall se dejaron ver unas guapérrimas Berta Collado y Dafne Fernández, así como Roko y Adriana Abenia que optaron por un look lencero. El negro, como protagonista de la temporada, no faltó en los estilismos de Elena Furiase, Natalia Sánchez, María Adánez o Mónica Estarreado.

Los chicos también optaron por este color y así pudimos ver a Javier Calvo, Arturo Valls o Raúl Mérida dejándose atrapar por las acrobacias, el burlesque y la música de ‘El Agujero’ que tiene como maestro de ceremonias a Alex O´Doherthy.