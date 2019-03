Benji Aparicio, el novio de Laura Matamoros, se arrepiente

Benji Aparicio y Laura Matamoros serán papás. Hace tan sólo unos días que salía a la luz la noticia y, desde entonces, la pareja se ha visto continuamente asediada por los medios de comunicación.

De ahí que esta misma semana el cocinero sufriera un encontronazo con una reportera a la salida de su restaurante, gritándole: “Eres muy maleducada. No te das cuenta de que no te quiere contestar”, dijo Benji muy enfadado.

Pero parece que el joven ha querido rectificar y pedir perdón, tal y como recoge Europa Press: “No me enfadé con nadie, me sentó un poco mal y ya está. Pero vamos, le pido disculpas a vuestra compañera si se sintió mal, pero yo también me sentí mal. No pasa nada, no tengo ningún problema con vosotros ni con nadie”.

Benji aseguró que “si se lo dije un poco mal, pues lo siento, no volverá a pasar”. Ahora la pareja está pasando por un dulce momento a la espera de su bebé que, aunque no fue buscado, seguro que trae más felicidad aún a los tortolitos.