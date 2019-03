Beneficios del vino

Ayuda a bajar de peso

Siempre que no bebas más de una copa al día podrá ayudarte a la silueta. Una de las curiosidades del vino es que contiene una propiedad que activa un gen para frenar que se formen nuevas células de grasa en nuestro cuerpo. Además, consigue depurar la sangre y eliminar toxinas. Para que este proceso sea efectivo tienes que beber con moderación y mantener una dieta de alimentos sanos.

Reduce el colesterol

Procura que sea lo más natural posible y así será rico en polifenoles. Porque así poseerá un mayor número de sustancias químicas que favorecerán a limpiar la sangre por los antioxidantes que se encuentran en ellas. El cuidado de los vasos sanguíneos ayuda a que nuestro sistema no cree coágulos y reduzca el colesterol.

Funciona como anti-envejecimiento

Antiguamente se creía que los monjes vivían más tiempo por el consumo regular del vino. ¿Cuánto hay de mito? La verdad es que un estudio de Londres llegó a la conclusión que en la fermentación de la uva se hallan procianidinas que ayudan a tener más saludables los vasos sanguíneos. Una dieta sana con alimentos ricos en antioxidantes hacen que nuestra piel esté más lisa y joven.

Aliado contra el cáncer

La peculiaridad más notaria del vino es la de ser antioxidante. Esta propiedad frena el crecimiento de células cancerígenas. Un estudió examinó que el vino es bueno para la función pulmonar previniendo el cáncer de pulmón entre otros.

Limpia el paladar

Si alguna vez lo has escuchado: estaban en lo cierto. Al tener propiedades constringentes los sabores son mucho más notorios. Si comes comida con sabores fuertes contribuyen a desaparecer. Así que no dudes en tomar después de comer una copa de vino.