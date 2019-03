Los beneficios de salir con un chico divertido

1. Nunca estarás de mal humor mucho tiempo

Los chicos divertidos son únicos convirtiendo un ceño fruncido en una gran sonrisa. Si estás teniendo un día horrible en el trabajo o no has conseguido matricularte en la uni que querías, el sentimiento de "quiero morirme" no te va a durar mucho con él a tu lado.

2. Eres parte de la fiesta

Cuando eres la otra mitad de una pareja divertida, te conviertes inmediatamente en una especie de celebrity. La fiesta no empieza hasta que tú llegas (elegantemente tarde, claro) y al segundo de irte, todo se desintegra como por arte de magia.

3. La presión de estar en todo también recae en él

Si tu chico se pone a contar la historia de cuando robó la señal de stop, quédate callada y sonríe. Es el momento de descansar. A veces es bueno dejarle todo e l trabajo a él mientras tú te relajas con tus amigos y dejas de preocuparte de si eres cool, encantadora o un muermo. Máxima ganancia, mínimo esfuerzo.

4. Harás amigos allá donde vayas

No tendrás que preocuparte de no conocer a nadie en la baby shower de su amiga porque serás la BBF de todo el mundo en cuestión de minutos. Dicho y hecho.

5. Se lleva bien con todo el mundo

El novio de tu amiga es lo más aburrido del mundo y va y se lo lleva a la fiesta y, lo peor, lo tienes al lado y debes hablar con él. No sufras, llama a tu chico y déjalo en sus manos. Al rato los dos se están partiendo de risa. Increíble.

6. Es digno de confianza

Los chicos divertidos no temen coger el toro por los cuernos y quién puede decir que eso no es sexy...

7. No es un dramas

Es más, ayuda a destensar situaciones incómodas con su ingenio y encanto. Así que, si tu tío se emborracha delante de toda la familia y trata de golpear al Erasmus que vive al lado, tu chico hará chistes sin parar, cantará y bailará mientras, disimuladamente, le da una patada a tu tío que lo deja fuera de combate y quita de encima el problema. ¡Es increíble!

8. ¡Es divertido en la cama!

Si se puede reír de sí mismo, imagina cuando en el dormitorio pasen cosas embarazosas ( y seamos sinceras, ocurren muy a menudo).

9. Sería un gran padre

Cuando lo ves jugando con el bebé de tu prima lo primero en lo que piensas es en tener niños con él inmediatamente.

10. La reuniones de trabajo aburridas se vuelven pronto divertidas

Ya no tienes que temer las quedadas con gente del trabajo porque tu chico estará a tu lado y no dejará que el aburrimiento se apodere de ti. Es más, acabará charlando animadamente con el contable de tu empresa sobre ingresos y gastos. Y tú podrás escabullirte y comerte todo el queso.

11. Probablemente sea amable, dulce y empático

Muchos de los chicos divertidos son así porque han tenido que sobreponerse con humor a situaciones un tanto desagradables como haber tenido una vida familiar difícil o haber sido el gordito de la clase. Por eso, muchas veces están más en sintonía emocionalmente hablando que el resto de personas. Sabrá cuando hacerte reír, cuando necesitas un abrazo, un maratón de "Sexo en Nueva York" o un kilo de helado.