Los beneficios que los besos tienen para tu salud

Bésame, bésame mucho…

Son una de las formas más bonitas que tenemos para comunicarnos y, además, muy placenteros. Hay besos de todo tipo (¿gnomo, mariposa, de tornillo?), cada uno es único, pero como un beso apasionado, de los de verdad, no hay ninguno. Y no sólo porque no se pueda igualar de ninguna otra forma la sensación que nos provocan, sino porque además, tienen muchos beneficios para tu salud física y mental. ¡Tanto, que ya existen hasta talleres de besoterapia!