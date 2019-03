Benedicto XVI visita España y nosotros hacemos un repaso por las celebrities más 'castas'

Son muchas las celebrities que, en alguna ocasión, se han puesto trascendentales y han hablado de temas tan controvertidos como la religión.

Algunos de los 'famosos de aquí' son asiduos a los actos religiosos públicos. Entre ellos, la Duquesa de Alba, Fran Rivera o Kiko Rivera, tan conocido por su fervor religioso como por los 'lotes' que se pega con sus chicas en los balcones de las procesiones de Semana Santa. Las que ya están ansiosas por la llegada de Benedicto XVI son Tita Cervera y Niña Pastori, quienes consideran que "va a ser algo muy especial".

Otros famosos han sucumbido a la moda estadounidense de esperar hasta el matrimonio para mantener relaciones. En su día, fue Britney Spears el referente más internacional de la castidad. Juró y perjuró abstenerse, para que años más tarde saliese a la luz que pasó por la cama de Justin Timberlake antes de llegar a la mayoría de edad. A Miley Cyrus le ha pasado tres cuartas de lo mismo: con su cambio de vestuario y las fotos en ropa interior que salieron a la luz de su móvil, deja claro que eso de cruzar las piernas es cosa del pasado. Hilary Duff también declaró en su día que aunque se esperaría a estar casada no significaba que no pensara en el sexo. Ayyyy, esos pensamientos impuros...

Recientemente fueron los Jonas Brothers los encargados de impulsar de nuevo esta moda de los anillos de castidad. El mayor, Kevin, esperó a casarse con su chica, Danielle, para luego declarar: "No valió la pena. Ha sido una decepción". Joe dice que se mantendrá intacto hasta que se case pero la verdad es que su vida sentimental es demasiado movidita como para creerle. Tras ser pillado en una situación compremita en la playa con su ex novia, Demi Lovato, no sabemos si el chico seguirá tan 'casto' como se prodiga... Selena Gomez y Justin Bieber son otra de las parejas de adolescentes que pensaba lo mismo porque, al parecer, ya se han deshecho también de sus anillos. ¿Tendrán sus 'calentones' playeros algo que ver?

Las lista de fervientes creyentes no acaba aquí. Hay algunos que, por sus declaraciones, parecen haberse mantenido firmes en su decisión. En el deporte destaca Kaká que asegura haber llegado virgen al matrimonio con su esposa Caroline Celico. Según él, "el verdadero amor se alcanza con el matrimonio y en la primera noche de bodas, como dice la Biblia." En el mundo de la moda fue Adriana Lima la que dio mucho que hablar cuando dijo: "Si mis novios no me respetan es que no me quieren. El sexo es para después”.



Pero no sólo el cristianismo tiene seguidores famosetes. Richard Gere, John Travolta o Pink han seguido la trayectoria que emprendió Tom Cruise con el misterioso mundo de la Cienciología. A Madonna le dio por autoproclamarse 'embajadora del judaísmo' en un viaje a Israel. Sin embargo, Ricky Martín es más afín al budismo, al igual que Penélope Cruz, quien dijo que es la filosofía de vida con la que se siente más identificada.

Ya lo veis, para gustos..., religiones.