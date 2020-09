El sensual beso de Begoña Vargas y Óscar Casas sin camiseta

Óscar Casas no podría haber celebrado mejor su 22 cumpleaños que con su novia, Begoña Vargas. La pareja de actores, que comenzó su relación hace año y medio, ha demostrado estar siempre muy feliz y enamorada a través de las muchas instantáneas y bonitas declaraciones que se han regalado en redes. Y ahora, no iban a estar ni mucho menos separados para festejar los 'dos patitos' del intérprete que, además, no sólo han celebrado de una forma de lo más curiosa, sino también con un post de lo más provocativo.

La bailarina ha querido compartir una romántica imagen en la que ambos aparecen en medio de la naturaleza fundiéndose en un apasionado beso, junto a la que ha escrito: "¡Feliz cumple mi niño! Eres pura luz. Te quiero y te admiro #22", y que Óscar ha comentado: "Eres mi canción favorita". Una sexy foto en la que el hermano de Mario Casas aparece sin camiseta y luciendo sus marcados y potentes abdominales.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus seguidores es la extraña, a la vez que tierna, forma en la que han festejado el cumpleaños. Una divertida instantánea que ha publicado a través de Stories con la que ha hecho público un momento de lo más cotidiano que deja constancia de la gran confianza existente entre ambos. ¡Dale al play para ver las imágenes de su cumpleaños más especial!

