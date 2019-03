Beatriz Rico confiesa su terrible adicción

La actriz Beatriz Rico ha querido sincerarse con sus seguidores y ha contado a través de Twitter su adicción y cómo se le fue de las manos. La intérprete es adicta a las pastillas para ganar musculatura, algo que le ha obsesionado durante los últimos años. "Voy a contaros una historia sobre mí. Os la cuento porque hoy abrí los ojos", comenzaba así a narrar su historia.

Al parecer su obsesión por el deporte no le parecía mala porque, en principio, el deporte está bien visto. Sin embargo poco a poco empezó a consumir proteínas post- entrenamiento y otra serie de complementos alimenticios, entre ellos la creatina.

La creatina hincha el músculo de líquido, no mejora el rendimiento muscular pero al estar hinchado hace que se vea más bonito y definido. Sin embargo, es habitual engordar por su consumo pues provoca retención de líquidos. "Hace varias semanas empecé a notar que 'engordaba'. Dos tallas más de pantalón, un abdomen que no reconocía. Qué hice? Dieta salvaje. Cenar infusiones. Comprar píldoras que te sacian de fibra", explicaba la actriz.

La bailarina no se encontraba nada bien. Como no comía cada día estaba más débil aunque aumentase su volumen. Un día, harta de pasar hambre y de no reconocer su cuerpo en el espejo, decidió ir al médico deportivo quien le explicó qué estaba tomando realmente y los efectos que provocaban en su cuerpo.

"Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina. Fin del infierno! Quiero mí músculo natural, bonito. Quiero poder mirarme la tripa y no tener que contener la respiración avergonzada por unos 'michelines' que al final no eran tal", decía la intérprete quien asegura haber aprendido la lección.

Después de agradecer todos los mensajes de apoyo recibidos, ha aconsejado a sus seguidores que vivan el deporte de manera sana y no cuenten con polvos o píldoras milagrosas porque lo único que funciona es el trabajo.