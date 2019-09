Beatriz Luengo ha decidido dar la cara después de que muchos la hayan atacado por su acento en un vídeo que grabó para la revista Billboard Latino, en el que además emplea términos como "carro" o "crayones rojos".

La cantante, que está casada con el artista cubano Yotuel Romero, a quien conoció grabando la famosa serie 'Un paso adelante', ha pasado mucho tiempo en Latinoamérica, por lo que parece normal que se le haya pegado algo de acento. Una cuestión, ante la que ha decidido responder de forma divertida.

"Yotu, la gente dice que mi acento es raro", comienza diciendo en su Instagram Stories, donde también aparece su chico. "Siempre me dice que no es para tanto. A ver, tú has incluido en tu vocabulario 'vale'. Entonces yo he incluido el 'creyón rojo" , afirma entre risas Beatriz.

Queda claro que no hay nada más sano que tomarse las criticas con humor, tal y como ha demostrado ella.

