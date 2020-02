Beatriz Luengo ha querido dedicarle unas preciosas palabras a Sara Carbonero con un mensaje lleno de cariño con el que la artista ha logrado emocionar a la periodista aunque, tal y como ella escribe, no se conocen personalmente.

"A mí me encanta esta red social, me gusta que en mitad del ruidoso caos de las horas que no me alcanzan para hacer todo lo que tengo que hacer hago una pausa por mi barrio imaginario mientras me tomo un cafecito y me aseguro que mis vecinos están bien, mientras voy descubriendo cómo les ha ido el día, presiono el botón de #slowlife y me centro sobre todo en las cosas que me inspiran. Y una de ellas es @saracarbonero", comienza diciendo.

"No la conozco personalmente pero puedo intuir su calma, su latido del corazón acompasado con el sonido de las olas portuguesas, su música española sonando en el salón, su olor a limpio y a pureza, la mano dulce sobre la cabeza de sus hijos, su fortaleza inmensa y los millones de ideas de una mujer brillante que no para de emprender", escribe Beatriz imaginándose la vida de Sara.

Recuerda además su labor como periodista deportiva en un mundo de hombres y ensalza su papel junto a Unicef para darle visibilidad a los problemas de la infancia o la importancia que le da a la naturalidad cuando pide a las marcas que no la retoquen con Photoshop.

Un mensaje de admiración al que Carbonero no ha dudado en contestar: "La inspiración es mutua, querida @beatrizluengo. Como he dicho antes, no tengo palabras y sí muchas lágrimas de alegría. Más que suerte encontrar personas tan bonitas y mágicas como tú. Eres supergenerosa".

Seguro que te interesa...

La foto de Sara Carbonero en el hospital junto a Isabel Jiménez: "Esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour"