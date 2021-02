María Pedraza es una excelente actriz y todo el mundo lo sabe, pero además de eso hay una faceta en ella que aunque es un poco menos conocida, se le da igual de bien. Y es que a la madrileña le encanta bailar desde muy pequeña, concretamente desde que veía los capítulos de la serie 'Un paso adelante' y tras ellos se montaba sus propias coreografías, lo que hizo que sus padres la apuntasen a clases de danza clásica, donde inició su formación en el mundo del baile. Pero la joven ha querido recalcar algo más, no solo le inspiró la serie, sino que también alguien en concreto: Beatriz Luengo. Es por ello que en una entrevista que concedió, expresó que: "Me encantaría decir a Beatriz Luengo que empecé a bailar por ellos".

Y dicho y hecho, gracias a esto, Luengo se hizo eco de la noticia y, muy emocionada, le dedicó a María la publicación que te mostramos en el vídeo de arriba y en la que le escribió un gran texto como agradecimiento. "Querida @mariapedraza_ que ilusión me hace leer esto. Te sigo como sabes desde hace bastante tiempo y te veo tan preparada como bailarina y actriz" empezaba, "No sabía esto después de tanto admirarte y tengo que decir que me hiciste feliz porque ser actriz y bailarina en su día me penalizó muchísimo pues iba a los casting después de la serie y me decían: ¿¿pero tú no eras bailarina?? Los managers también me cuestionaban: es que como actriz te va a costar porque te ven bailarina", se lamentaba mientras recordaba lo duro que trabajó para hacerse un hueco como intérprete.

Pero también expresó palabras de esperanza "Han cambiado mucho las cosas, menos mal, me alegro que solo el esfuerzo y dedicación sea lo que cuente y que jamás una chica (o un chico) tenga que borrar de su currículum que estudió danza de manera profesional para ser actriz y que ambas disciplinas, tan complementarias para mi, puedan convivir en un mismo espacio". Además hizo referencia a lo dura que había sido consigo misma "Durante muchos años me he lastimado a mi misma por dejar el teatro de texto y mostrar la danza como algo que podía hacer", pero ahora se siente orgullosa de que alguien "tan maravillosa" diga que le inspiró su personaje: "es una recompensa para mi créeme".

Por último, aprovechó para agradecer al resto de los fans de la serie "Por cierto Gracias a todos los que cada día me decís que la serie os inspiró, como veis significa mucho para mí". Muchos de sus seguidores agradecieron esta reflexión tan importante para visibilizar lo que ha significado para muchos no poder compatibilizar dos disciplinas, aunque por supuesto María ha sido a la que más se ha emocionado: "Que bonitas palabras Beatriz! Siempre te admiré muchísimo!!!!!!!!! un abrazo gigantesco".

