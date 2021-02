Beatriz Luengo ha dejado patidifusos a sus seguidores. Y es que, la cantante y compositora española se ha trasladado a Estados Unidos junto a su marido, Yotuel Romero, para hacer realidad uno de sus sueños. Este, no ha sido otro que su colaboración con una de las artistas con más renombre a nivel mundial: Christina Aguilera.

La artista estadounidense está trabajando en su nuevo y ansiado disco que contará con varios temas escritos en español y para asegurarse el éxito ha querido contar con la ayuda de la feliz pareja. Sin embargo, lejos de que todo el mundo se haya quedado únicamente sin palabras por ello, lo sorprendente ha venido de la mano del post que ha compartido la española, y es que en él se puede apreciar tanto la gran sintonía y conexión que ambas artistas han tenido como lo bien que han congeniado.

''¿Cómo le explico yo a mi hija que la primera persona que la compartió en Stories fue Christina Aguilera? Gracias, Xtina. Eres la mejor jefa. Te quiero'', decía en referencia al vídeo que publicó la norteamericana donde se ve a una Beatriz, en un avanzado estado de gestación, muy sonriente y bailando en el estudio y en el que la intérprete de 'Lady Marmalade' pronunciaba: ''El bebé lo está sintiendo''.

Pese a que ya en un pasado había colaborado con otros importantes y admirados artistas, sin duda, este empoderamiento femenino viene pisando fuerte. Por ello, los seguidores de la madrileña no han dudado en felicitarla: ''Enhorabuena. Todo llega en su momento justo. De ahí solo puede salir algo grande'' o ''No sabes qué alegría me da ver esto. Lo que mereces. Deseando escuchar lo que habéis creado'', son algunos de los bonitos mensajes que le han regalado.

Seguro que te interesa...

La emotiva carta que le ha escrito Beatriz Luengo a María Pedraza tras conocer que la actriz empezó a bailar gracias a ella: ''Es una recompensa para mí''