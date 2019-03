Beatriz Luengo comparte en Instagram un vídeo muy emocionada por poder trabajar en España

Beatriz Luengo fue sorprendida con una llamada telefónica en la que le dijeron que su nuevo single estaba sonando en España, por lo que ha decidido compartir con todos sus seguidores de Instagram un vídeo donde aparece emocionada y feliz de poder trabajar en su país natal.

"O sea, mirad como estoy… Me han llamado para decirme que estoy sonando en España con mi nuevo single", empieza diciendo la que dio vida a Lola Fernández en 'Un paso adelante'. Y entre lágrimas, añade: "La ilusión que tengo de volver a mi país y de que me podáis escuchar. Gracias a 'Tu Cara Me Suena' por traerme de vuelta".

La actriz y cantante no se lo puede creer y es que, coincidencia o no, su nuevo single se llama 'Más que suerte', algo que parece haber atraído Beatriz. La madrileña no ha dejado de compartir en sus redes sociales mensajes llenos de ilusión, felicidad y agradecimiento.

También ha compartido otro vídeo junto a Jesús Navarro (Reik), que es con quien canta el hit, donde podemos escuchar una breve pieza de la canción. "Y aquí sigo yo, con mi emoción. Soñando y agradecida…", escribe junto al post. "Llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré en la lluvia...", concluye.