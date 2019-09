Beatriz Luengo siempre será recordada como la dulce Lolita de la famosa serie 'Un paso adelante' que se emitía hace años en Antena3. Y a pesar del paso del tiempo, la actriz y cantante no ha perdido ese carácter tan tierno que hace que todo el mundo quede prendado de ella, aunque eso no la libra de verse envueltas en polémicas como la que acaba de protagonizar.

Y es que un vídeo suyo en el que aparece hablando para la revista Billboard Latino se ha convertido en viral, y no precisamente para bien. La artista, procedente de Madrid, habla con un marcado y sorprendente nuevo acento, además de emplear términos latinos como 'crayones rojos' a la hora de hablar de pintalabios o 'carro' en vez de 'coche'.

Algo que ha llamado mucho la atención de los usuarios de Twitter, quienes no han tardado en comentar al respecto: "QUE ERES DE HORTALEZA, BEATRIZ LUENGO!!!", "Ojalá que entrevisten a Beatriz Luengo en el 7RMurcia y empiece a decir 'Acha, poe a mi me guhta el lapizico rojo pa loh morroh'. Que donde vaya se transforme. Una Mística de las voces" o "Vais a Granada un fin de semana y se os pega el acento andaluz... Pero a Beatriz Luengo, que lleva diez años con un cubano, no puede poner otro acento que no sea el de Madriz", han sido algunas de las opiniones al respecto.

Y tras mucho comentarios al respecto, la propia Beatriz ha decidido pronunciarse al respecto publicando un tuit en el que explica los motivos de su acento, callando así muchas bocas:

