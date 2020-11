El imponente mensaje de Beatriz Luengo tras los terribles comentarios que recibió por su barriga donde muchos pensaron que estaba embarazada: "¿No te da vergüenza ponerte ese body?"

Beatriz Luengo ha querido exponer públicamente los ataques contra el físico a los que las mujeres, especialmente, se enfrentan diariamente. Y es que, tras su participación como estrella invitada el pasado domingo en la versión americana de 'Tu Cara Me Suena', donde se subió a los tacones, se vistió con un body azul y se puso una peluca rubia para ponerse en la piel de Lady Gaga en una actuación que ha descrito como ''compleja'', la cantante ha querido poner las cartas sobre la mesa.

Pese a que ha agradecido enormemente todo el cariño y amor que ha recibido tras su representación, hay un tema que no ha querido dejar pasar. Y es que, para muchos, desgraciadamente, lo que acaparó todas las miradas fue su barriga, que llegaron incluso a asegurar que estaba embarazada.

"Cuando llego a mis redes al día siguiente me encuentro por un lado personas maravillosas que sugieren que estoy embarazada y me felicitan con todo su cariño. Y por otro, este tipo de comentarios: "Qué gorda", "Qué horror de barriga", "¿No te da vergüenza ponerte ese body?", "No sé cómo se atreve a ponerse así", ha comenzado relatando junto a sus redes, asegurando que se quedó ''perpleja'' porque ''nunca imaginó que tuviese que pedir permiso por mostrar mi cuerpo''.

Tras los ataques sobre su físico, la compositora quiso lanzar una importante reivindicación. "¿En qué mundo vivimos? Pensé que caminábamos hacia la libertad de ser, pensé que cada vez éramos más abiertos a romper con los cánones. Yo no dejo de ver miles de personas consiguiendo metas sin pertenecer a lo establecido como ''correcto'', pensé que todo lo que estábamos viviendo nos haría mejores", ha escrito apenada.

Un imponente mensaje que ha sentenciado junto a seis palabras con las que deja clara la importancia de quererse a uno mismo: "Y sí, me gusta mi barriga".

Seguro que te interesa...

Beatriz Luengo confiesa lo que todos pensaban al principio de su relación con Yotuel Romero