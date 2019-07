La revista Hola nos trae las imágenes exclusivas del bautizo de Curro, el hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes. Una celebración a la que no faltó Cayetana Rivera, así como Eva González y Cayetano Rivera. Además, las mejores instantáneas de las parejas del verano como Paula Echevarría y Miguel Torres, o la infanta Elena, de cena con su hijo Froilán y la novia de este.

Kiko Matamoros revela en exclusiva a la revista Lecturas: ?Tengo varios tumores y me van a operar de urgencia?. El televisivo además protagoniza un reportaje junto a su novia, Marta López, durante unas idílicas vacaciones antes de empezar su lucha más dura. Pero la portada nos trae más exclusivas: por un lado, la confesión de Chelo: ?Mi madre se suicidó y me aterraba que Marta hiciera lo mismo?, o las fuertes palabras de Omar Montes: ?Soy el único novio de Isa Pantoja que no ha mantenido?.

María Teresa Campos sola de nuevo, es la portada de Semana. La presentadora ha iniciado sus vacaciones en Málaga a la espera de que regrese Bigote Arrocet, que lleva casi dos meses en Chile. Además, Susanna Griso , recupera la sonrisa en familia y de nuevo Omar habla: ?El premio me va a servir para sacar adelante mi hijo?.

Las imágenes en exclusiva de la escapada de Jorge Javier Vázquez junto a su ex, Paco, en Cerdeña, es la portada de Diez Minutos. Por otro lado, las primeras declaraciones de Frank Cuesta tras salir a la luz su relación con una bailarina. También podemos ver en esta revista que Omar Montes confiesa que quiere volver con Chabelita y que Isabel Pantoja le apoya, y la mini luna de miel de Belén Esteban y su marido, Miguel, en Málaga.

Por último, la revista Cuore destaca el cuerpazo en bikini de Susanna Griso. Además, también podemos ver a Miguel Ángel Silvestre en bañador, y es que el actor ha estado en Ibiza al igula que muchas celebrities más. En esta publicación también vemos a Javier Calvo y Javier Ambrossi de vacaciones, y una exclusiva: las pruebas de que Andrés Velencoso y Gemma Mengual se siguen viendo.

