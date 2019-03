Bárbara Rey, víctima de un robo de joyas valoradas en 180.000 euros

Hace un mes salían a la luz los pagos que supuestamente el CNI realizó a Bárbara Rey para que no hiciese pública su relación con el entonces Rey de España, Don Juan Carlos. Aunque ella no se manifestó al respecto e hizo lo posible por evitar el escándalo, las pruebas que se presentaron podrían demostrar cómo la Casa Real consiguió evitar que el affaire del monarca con la artista se confirmase y que los vídeos privados se difundiesen. Al parecer, el silencio de la exvedette costó una millonaria cifra que se pagó con fondos reservados del estado.

Ahora, un tiempo después, Bárbara vuelve a estar en el punto de mira de la prensa por el robo que sufrió en su vivienda justo cuando esa información salía a la luz. Aunque han asegurado que lo sucedido no tiene nada que ver con Don Juan Carlos, coincidió en el tiempo, y eso ha despertado muchas dudas.

Además, hay que señalar que no es la primera vez que los ladrones toman al asalto la casa de Rey, pues en 1997 ya fue víctima de un robo, según ella ordenado por el CNI, donde se llevaron vídeos privados de sus encuentros con el entonces Rey. Pero en esta ocasión, el botín han sido joyas valoradas en 180.000 euros, que según ha declarado la artista, fueron compradas con el dinero que consiguió trabajando.

"Las piezas que me han robado han sido las que me he comprado yo con mi trabajo, las que me regaló mi marido las tiene mi hija. Las tiene ella porque el valor sentimental que tenían se perdió con el tiempo", comentó Bárbara tras el robo que sufrió en su vivienda en la localidad murciana de Totana.