Bárbara Rey: "Nunca dije que tuviera cáncer"

Susanna Griso da paso a la llamada telefónica de Bárbara Rey en Espejo Público, el programa que presenta, tras su operación para extirparle un bulto en el pecho. Bárbara, muy amable y siempre con un tono muy positivo ha confirmado que el bulto es benigno y que está recuperándose de la intervención.

Sin embargo, se ha mostrado molesta, y así lo ha hecho saber, al enterarse de que se dice que la actriz tenía cáncer: "Yo nunca dije que tuviera cáncer. Sólo conté que tenía un bulto en el pecho".

Aclarada esta cuestión, Bárbara también ha aclarado los rumores que apuntaban a que se había hecho una operación estética. "Es falso. Me han extirpado un tumor benigno y me han reconstruido el pecho. Por eso son más pequeños, pero no ha sido una operación estética".

Ya más relajada, dicho lo que tenía que decir, el equipo de Espejo Público le ha preguntado por el enigmático acompañante con el que se le ha visto caminando por las calles de Marbella. Bárbara se ha mostrado esquiva, pero al final, ha dejado entrever que está feliz con su nuevo "amigo".