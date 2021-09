El baile de los hijos de Shakira que demuestra que han heredado el talento de su madre

Shakira siempre se ha caracterizado por tener una energía y un ritmo que nos ha dejado boquiabiertos con sus bailes y espectáculos encima del escenario. Esta vez no ha sido durante un concierto ni lo ha hecho sola, pero sí que ha dejado a todos los fans sorprendidos.

La cantante ha publicado recientemente tanto en Tik Tok como en Instagram un divertido vídeo que ha protagonizado junto a sus hijos Milan y Sasha, de 8 y 6 años respectivamente, que tiene con el futbolista del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué.

En el vídeo aparecen los tres bailando una coreografía al ritmo de la canción 'In Da Getto', el nuevo tema de J Balvin. Se puede ver como los pequeños hacen los mismos pasos que la colombiana y no se les da para nada mal. Está claro que han heredado el mismo ritmo que su madre y seguro que se lo han pasado en grande bailando, ya que se pueden apreciar las caras de felicidad y las risas de los tres en el vídeo.

"'In Da Getto' with my new dancers!", publicaba la cantante junto al vídeo. La publicación ha obtenido millones de likes y los comentarios se han llenado mencionando lo guapos y lo bien que bailan los dos pequeños.

"Esos niños son pura mamá", "Los dos se parecen a ella dios mío! Qué genética" y "Me encanta el estilo de estos tres. Ya son todos unos hombrecitos Milan y Sasha", eran algunos de los comentarios que más se repetían.

Hasta el propio J Balvin ha comentado el vídeo dándole las gracias a Shakira por haber hecho el baile con su canción. "Gracias REINA", escribía, recibiendo casi 25 mil 'me gusta' en el comentario.

El gran ausente en este baile ha sido Piqué. Recientemente, publicó un selfie en su cuenta oficial de Instagram junto a sus hijos que sorprendió a todo el mundo debido al gran cambio que habían dado los pequeños.

"Les Trois Mousquetaires", escribía en la imagen donde se apreciaba lo grandes y guapos que estaban Milan y Sasha, que posaban con una cara seria al igual que su padre.

