AwesomenessTV, el canal internacional de contenidos online dirigido a la Generación Z aterriza en Flooxer

Creadores estrella como Ronrolove, Holly Molly, Kalathras, Kevin Qué Bien o Claudia Ayuso llegan por primera vez a la plataforma online de Atresmedia; otros como Abi Power, iLeoVlogs, Álex Puértolas o Jonan Perrea amplían su oferta de la mano del canal cuya estrategia digital en España corre a cargo de Endemol Shine Beyond.

Los contenidos de producción propia de AwesomenessTV, que podrán verse en Flooxer los lunes, miércoles y viernes de cada semana, refuerzan la oferta de una parrilla que apuesta por el entretenimiento de calidad para los más jóvenes.

El canal internacional se une así a formatos asentados en la plataforma desde su lanzamiento hace casi un año como 'Roomies' (iLeoVlogs, Rebeca Terán y Brays Efe), 'Beautyfloox' (Vik Guirao, Silvia Muñoz y Raquel Reitx) y 'FreakHouse' (Abi Power, Mark Miller y Kowai Nana) que ya cuentan con un gran número de seguidores en sus entregas semanales.

'DIY Detective': el creador MyChimyK ponen a prueba los 'Do It Yourself' que encuentra en internet junto a la It Girl Laura Escanes. Cada vídeo es un reto: deberán conseguir hacer los DIY que seleccionan, como por ejemplo customizar lápices de colores o decorar una pared de su habitación con las instrucciones y y los materiales necesarios y una gran dosis de improvisación e imaginación.

'Workaholly' Holly Molly se pone manos a la obra y ejerce una profesión inesperada en cada vídeo. Podremos ver a Holly trabajar durante un día como pescadera, florista, peluquera o quesera por primera vez. ¿Será capaz de limpiar un atún gigante o de preparar un puesto de flores para que sea el objeto de todas las miradas? Un formato perfecto para aprender los "secretos" de cada profesión de una forma divertida.

'Yo te lo cuento' Todos los lunes Kevin Qué Bien repasará las novedades de los famosos. Compartirá sus Top List de curiosidades del mundo del espectáculo y las Celebrities.

'Entérate' Cómo se lleva un choker, la vuelta a los 90, los pantalones coulotte… La vlogger de moda Sara Baceiredo trae las últimas tendencias, consejos sobre cómo llevar los mejores looks, ideas para combinar los outfits cada día y mucho más.

'Y digo yo' En este formato creadores tan conocidos como Abi Power (una de las tres protagonistas del formato exclusivo de Flooxer "Freak House") Claudia Ayuso o Jonan Perrea, entre otros, dan su opinión personal acerca de experiencias como las decepciones sentimentales, las relaciones con los padres o los profesores más odiados o queridos.

'In my opinion' Gominuke, Megaglowen o Uy Albert hablan de cómo les ha afectado la fama, las situaciones familiares complejas como el divorcio de sus padres o cómo han creado sus personajes. Experiencias con las que seguro que empatizan los jóvenes de la llamada Generación Z.

'Shippeando' Shippear las relaciones reales o imaginarias entre dos famosos es el núcleo de estos vídeos gamberros en los que podemos decidir si la pareja que forman Justin Bieber y Zendaya tiene posibilidades de sobrevivir o qué pasaría si Ed Sheeran y Demi Lovato se enamoraran y llegaran ¡a casarse!

'20 formas de' ¿Cómo evitar un "tenemos que hablar"? ¿Y cómo no ser original a la hora de declararse? Holly Molly y Berry Berryuca nos traen en cada vídeo las 20 formas de ser originales ante esas situaciones incómodas de la vida por las que pasamos todos.

'Celebstagram' Claudia Ayuso y MyChimyK repasan las cuentas de Instagram de las celebrities para contarnos todas las novedades, los looks, nuevas parejas y todo lo más interesante de las Celebrities a través de sus perfiles de una de las plataformas más visuales del momento.

'RonroTOP' Listas, tops y rankings de los temas que más interesan a la generación post Millenial con Ronro Love: colegio, instituto, amigos, novios... ¿Cómo hacer los deberes? ¿Cuáles son las apps del futuro? Ronro te lo cuenta.

La lista completa de los creadores con la que llega Awesomeness TV a Flooxer está compuesta por Abi Power, iLeoVlogs, MegaGlowen, Kalathras, Claudia Ayuso, Álex Puértolas, Ronrolove, Holly Molly, My ChimyK, Sara Baceiredo, Gominuke, Inesmellaman, Uy Albert, Juanmasaurus, Jonan Perreando, Chusitafashionfever, Kevin Qué Bien, Cris y Aitaxo, Laura Escanes y Berry Berryuca.

Un año de éxito y reconocimiento en contenidos online

Flooxer es la plataforma de vídeo online de calidad de Atresmedia que ofrece contenidos de producción propia y agregación de los principales creadores digitales, productoras y networks desde hace un año.

Durante este tiempo Flooxer se ha establecido como un referente del consumo online con el éxito de producciones propias como ‘Paquita Salas’, el lanzamiento de canales de referencia como Squad (que aglutina a los creadores digitales más populares del país como AuronPlay o Wismichu) y el reconocimiento de la audiencia como reflejan las cifras de ComeScore, con más de un millón de usuarios únicos al mes.

Además, durante este año de vida, Flooxer ha gozado también del reconocimiento internacional del sector, con la selección como finalista al mejor proyecto Millennial en los Innovation European Awards 2016.