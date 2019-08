Aurah Ruiz no duda en mostrar a sus seguidores cada aspecto de su vida, si ya recientemente compartió un explosivo vídeo para aquellos haters que la critican. Ahora, la televisiva se ha abierto a través de su canal y ha enseñado a todos sus fans todos los tatuajes que luce en el cuerpo, además de mostrar el tatuaje del que más se arrepiente.

Aurah ha comenzado explicando el primer tatuaje que se hizo a sus 18 años, unas estrellitas que le copió a Rihanna, su ídolo en aquella época, un dibujo con el que ya no se siente muy a gusto: "Me gustó, pero menos mal que no lo veo cada día porque le he cogido un odio... Lo tiene todo Dios. Era la moda de que todo el mundo se estaba tatuando y yo quería uno sí o sí”, comentaba en el vídeo.

Aunque si hay un tatuaje que no puede soportar fue uno que se hizo con un exnovio anterior a su relación con Jesé Rodríguez, un tatuaje que está dispuesta a borrarse por el poco significado que tiene para ella: "No me lo tenía que haber hecho me lo hice por hacerlo con un ex que ni quiero nombrar porque para mí ni lo es. Me lo voy a quitar. Este tatuaje es como si no lo tuviera. Va a desaparecer en mi cuerpo en breve. Se supone que es el símbolo del infinito con un 'love', pero ni amor ni nada", ha sentenciado Aurah.

Pero no es el único tatu que tiene con un exnovio, también se hizo uno junto a Jesé, padre de su hijo Nyan: "Era una frase que mucho antes de que llegara Nyan nos decíamos mucho: 'Ay mi bebé'. Nos lo lo hicimos en un hotel de París los dos juntos. Él lo tiene tatuado en el antebrazo. Es bonito, no me lo he quitado y creo que no me lo voy a quitar porque significó muchísimo para mí", terminó explicando.

