Aurah Ruiz acaba de añadir un nuevo problema a su larga lista de preocupaciones, y es que aparte de que debe hacer frente a la condena que la Fiscalía Provincial de Las Palmas le ha impuesto después de darle la razón a su ex, Jesé Rodríguez, quien la había denunciado por acoso.

Además, Aurah tiene que seguir encargándose de los cuidados de su hijo, el pequeño Nyan, quien padece una enfermedad congénita. Y ahora, la canaria acaba de confesar en su canal que sufre serios problemas con los implantes de silicona de sus pechos.

"Muchas personas me han pedido que hable de mis pechos. Hace un año que yo siento un dolor en el pecho izquierdo", ha comenzado explicando a sus seguidores. "Hace unos meses fui al cirujano y me dijo que no veía urgente que me operara. Llevo un año con dolor".

Además, también ha asegurado que los implantes son peligrosos, ya que pueden causar cáncer. "Tengo una prótesis por delante del músculo. Es una prótesis redonda. No es anatómica. Tengo la glándula mamaria delante también. Las descatalogaron hace un par de años. Por lo visto dan cáncer y como salió un porcentaje muy alto de dar cáncer las han quitado".

La canaria ha reconocido que ambas prótesis están muy deterioradas y que le han recomendado extraerlas lo antes posibles, por lo que es posible que muy pronto tenga que pasar por quirófano por su propio bien.

