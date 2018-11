Aurah Ruiz confiesa que sufrió malos tratos

Aurah Ruiz se desmoronó al recordar el momento más difícil de su vida: cuando sufrió malos tratos por parte de una expareja. La canaria estaba realizando una prueba dentro del reality en el que participa sobre la curva de su vida, cuando llegó a este complicado recuerdo.

"Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte y no se lo merece nadie", confesó Aura entre lágrimas.

También recordó su relación llena de altibajos con Jesé Rodríguez, con el que tuvo a su hijo Nyan: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero tener un hijo enfermo es muy duro. Me pasé diez meses metida en un hospital y con todos los problemas judiciales con mi expareja. No se lo deseo a nadie".

Por último, la televisiva también habló sobre su relación actual con Suso Álvarez, que también participa en el reality: “Es lo mejor que me ha pasado en este 2018”, declaraba, pero añadía que tiene mucho miedo de ver qué sucederá una vez acabe el programa: "Vivimos a muchos kilómetros de distancia y la situación de mi hijo es muy complicada. No todo el mundo puede aguantar algo así".