Las lágrimas de Aurah Ruiz al confesar que no pasa por un buen momento

Aurah Ruiz ha preocupado a sus seguidores al publicar unos vídeos en los que aparecía llorando a lágrima viva. Normalmente la canaria no muestra esta cara en sus redes sociales, pero ha habido un motivo que ha hecho que se rompa.

Y es que la televisiva ha recibido muchísimos mensajes de sus seguidores que han hecho que se emocionase, ya que ella estaba bastante sensible de por sí: “No estoy pasándolo muy bien ahora mismo, estoy un poco saturada de todo”.

Aun así se mostraba muy agradecida a su fans: “Me da mucha vergüenza grabarme así, pero es que el vídeo que acabo de ver me resulta tan bonito… Muchas gracias por lo que me habéis mandado”.

Se ve que Aurah necesitaba desahogarse y así lo ha aclarado en uno de los vídeos: “Lloro de alegría. Al final resulta que todo no es bonito y no solo hay que subir lo bonito, pero me ha encantado el vídeo que me habéis mandado, así que muchas gracias”.