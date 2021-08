Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, pillados juntos en Ibiza tras los rumores de que el futbolista sería padre de nuevo con otra

La relación de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez es como la noche y el día, donde sus emociones y sentimientos cambian constantemente, ya que no es la primera vez que la pareja vuelve a darse otra oportunidad. Después de haber puesto punto y final a su relación hace tan solo unos meses, parece que entre ambos ha vuelto a surgir el amor mientras disfrutan de unas lujosas vacaciones por Ibiza, así lo ha contado en exclusiva la revista SEMANA.

A pesar de que la pareja siempre ha estado en el ojo del huracán, sobre todo por sus polémicas y luchas en los tribunales por el hijo que tienen en común, parece que ninguno de los dos puede poner punto y final a la relación.

Aunque hace unos meses la canaria confirmaba que no volvería a tener nada con el padre de su hijo, ahora ambos han vuelto y están siendo lo más discretos posibles, pero los Instagram Stories y publicaciones de la canaria no han pasado desapercibidos para nadie, ya que ahí se puede apreciar que es el yate del exjugador del PSG. El mismo donde a principios de verano fue fotografiado con otra chica que, desde luego, no era Aurah.

Ni tampoco Rocío Amar, la que según se ha comentado podría convertirse en la madre de su sexto hijo y con la que le fue infiel a Aurah hace unos meses. Aunque esto en un principio fue uno de los motivos principales por lo que la canaria no quería volver a saber nada del padre de su hijo, ahora parece haber dejado de importarle y así lo está compartiendo en sus redes sociales mientras disfruta de unas lujosas vacaciones.

