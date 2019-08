Aurah Ruiz no levanta cabeza, y es que por si el continuo drama con su ex, Jesé Rodríguez, (el cual parece muy lejos de acabar), y la rutina de cuidados diaria de su hijo Nyan, que la tiene desesperada, no fueran suficiente; ahora ha sufrido un severo revés en su salud.

La joven ha vuelto al hospital, pero en está ocasión no por nada relacionado con la enfermedad congénita de su niño, sino por ella. Así lo ha compartido en su Instagram Stories, donde ha mostrado a través de algunos vídeos e imágenes que le habían puesto una vía y que no se encontraba nada bien.

Pero, ¿qué le pasa a Aurah? De momento, la televisiva todavía no ha explicado cuál es el motivo que le ha llevado a urgencias, por lo que tocará esperar para conocer más detalles. Este no es más que otro revés en su vida, ya que últimamente incluso se está distanciando de su familia, y es que su madre ya confesó en uno de los vídeos de su canal que no estaba muy contenta con el estilo de vida que llevaba su hija.

