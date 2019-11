Aurah Ruiz no ha pasado su mejor cumpleaños, y es que parece que una vez más la suerte ha decidido darle la espalda. Y es que si bien sus amigas le habían preparado una gran sorpresa, finalmente la canaria no ha podido disfrutarla y ha terminado pasando la noche en el hospital.

En un principio, la televisiva se negaba a coger un avión y viajar hasta a Madrid, aunque cuando le dijeron el gran número de personas que la estaban esperando para celebrar con ella su cumpleaños, cambió de idea."No quiero coger un avión. Hemos perdido los pasajes. No quería venir pero entonces me han explicado todas las personas que están esperándome en Madrid y al final he comprado dos nuevos pasajes para ir", afirmaba ella misma a través de su canal.

Sin embargo, para su mala suerte, Aurah se ha puesto muy enferma y ha terminado ingresada en el hospital La Paz, por lo que ha pasado la noche de celebración de la peor manera posible. "No sé qué me une a este hospital que siempre acabo aquí", se lamentaba.

Hace poco que la ex de Jesé Rodríguez hacía públicos sus problemas con las prótesis mamarias que lleva implantadas, las cuales la obligarán a pasar por quirófano para extraerlas, ya que tal y como contó ella misma, están muy desgastadas.

¡Pobre Aurah!

