Aurah Ruiz explota hablando de lo duro que es cuidar a su hijo enfermo

Aurah Ruiz ha echado mano una vez más de su única vía de escape, las redes sociales, para compartir con sus seguidores lo duro que le está resultando salir adelante. La joven está criando sola a al pequeño Nyan, el cual sufre una enfermedad congénita que le obliga a recibir cuidados médicos continuos.

Y si hace poco saltaba la noticia de que podría llegar a ver la cárcel debido a la demanda que su ex, Jesé Rodríguez, interpuso en su contra, algo que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha validado. El juzgado considera la actitud de Aurah frente a su ex como acoso, sobre todo debido al gran número de acusaciones que ha ido lanzando contra él.

Y por si eso no fuera poco, la canaria sigue recibiendo un gran número de críticas respecto a su forma de actuar, y es que muchos la acusan de vivir pegada a un teléfono y más preocupada por actuar delante de las cámaras que de su propio hijo, algo contra lo que Aurah ha terminado de estallar.

"Me estoy muriendo, no puedo dormir", ha afirmado en su Instagram. "Después de dos noches y dos días con mi hijo... Me estoy muriendo", proseguía en un vídeo en el que se sinceraba por completo.