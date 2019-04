La arriesgada decisión que ha tomado Aurah Ruiz

Aurah Ruíz ha optado una vez más por abrirse a sus seguidores, y si bien hace poco la canaria confesaba destrozada en su canal la dura situación que estaba atravesando, ahora ha querido compartir con ellos la arriesgada decisión que acaba de tomar.

Y es que la colaboradora televisiva ha decidido abandonar la casa familiar para buscar un nuevo hogar para ella y su hijo.

''Nyan y yo necesitamos nuestro espacio. Nyan necesita su habitación y yo la mía. Estábamos viviendo en un huequito muy pequeño, con la cuna pegada a la cama. Mi familia no tiene espacio en su casa''.

Sin embargo, según confiesa, la mudanza le está resultado bastante difícil, puesto que la canaria no cuenta con mucha ayuda y necesita a alguien que vigile al niño, por lo que muchas veces se ve obligada a trasladar cosas de madrugada.

Aun así, Aurah parece afrontar esta nueva etapa con optimismo, aunque siente mucho miedo por el hecho de quedarse a solas con su hijo.

''Me hace ilusión, pero también me acojona estar aquí sola con el. No porque sea mi hijo, que yo lo amo, pero por la enfermedad que tiene...'', ha reconocido en el último vídeo que ha publicado en su canal.