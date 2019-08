Aurah Ruiz no se encuentra en su mejor momento. Recientemente saltaba la noticia de que la televisiva se encontraba en el hospital, pero esta vez no era por su hijo Nyan, el cual sufre una enfermedad crónica que requiere de muchos cuidados y visitas al hospital, sino por ella. Así lo mostró en unos Stories de instagram, sin dar más detalles de su ingreso. Ahora a través de su canal ha explicado el motivo de su ingreso en el hospital.

"La mañana que me tenía que volver de trabajar de Madrid me puse mala e ingresé en el hospital La Paz...Que tanto me suena porque estuve muchísimo tiempo con el nene. Quiero que sepan que estoy mejor, que me acabo de hacer unas pruebas y estoy esperando el resultado, pero hago vida normal", ha comenzado a explicar la ex de Jesé Rodriguez.

¿Pero cuál fue el motivo del ingreso? Al parecer a Aurah le ha pasado factura el estrés y el cansancio. Y es que sus cortos viajes a Madrid para trabajar le someten a mucha presión debido a todas las horas que tiene que echar para ocuparse de su hijo y de su trabajo en Gran Canaria: "Lo que no sabe la gente es que para yo estar allí en Madrid, e irme dos días de la isla, he tenido que hacer muchas noches y muchos días seguidos sin contar con nadie para que ese fin de semana pudieran ayudarme y quedarse con Nyan".

Seguro que te interesa...

Aurah Ruiz se baja el bañador y se tapa con dos trozos de sandía de forma estratégica