Aurah Ruiz ha pasado por un mal momento, tal y como contó en una entrevista donde la televisiva explicó los difíciles meses que pasó debido al distanciamiento de su familia, una separación muy dura para la modelo, pues se mudó a Gran Canaria para vivir más cerca de sus padres para que le ayudaran con su hijo Nyan, el cual sufre una enfermedad crónica que necesita que Aurah esté muy pendiente de su pequeño.

"Yo estoy bien ahora, lo he pasado un poco mal de aquí a estos meses para atrás, porque he tenido un distanciamiento con mi familia, pero ya estamos bien. Mi familia está bastante saturada también por mi hijo", ha comentado en el programa de televisión. Y aunque no ha explicado el motivo de ese distanciamiento, parece que ya todo vuelve a la normalidad y puede contar de nuevo con el apoyo de los suyos.

Además Aurah ha querido aclarar que no le importa las criticas que recibe por la crianza de su hijo, ya que muchos la acusan que sale mucho de fiesta y se desentiende de Nyan, a lo que ha contestado: "Yo tengo vida, yo puedo salir, hacer lo que me dé la gana, si decido tener vida y no pasarme el día durmiendo y cuidando. Imagínate la depresión que tendría si no tuviera vida, tengo 29 años", ha respondido tajante.

Y no es la primera vez que recibe malos comentarios, pero ha querido dejar claro: "Si yo atendiera a todas las críticas no saldría de mi casa. Lo pasé mal en su tiempo, hace años, porque empezó incluso antes de ser mamá y siempre he tenido lo mismo detrás".

Seguro que te interesa...

Aurah Ruiz se baja el bañador y se tapa con dos trozos de sandía de forma estratégica