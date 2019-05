Aurah Ruiz se defiende de las críticas por sus posados en bikini

Aurah Ruiz ha explotado en las redes sociales para defenderse de aquellos que la critican. Y es que la canaria es muy dada a sincerarse con sus seguidores en su canal respecto a diversos temas de su vida como los cuidados que necesita 24 horas al día su hijo Nyan, la poca implicación de su expareja, Jesé Rodríguez, con el niño, o sus retoques estéticos, como a los que se sometía hace tan sólo unos días que le provocaron una reacción alérgica.

La televisiva ha compartido recientemente posados en bikini de lo más sexys en sus redes sociales. Algo que le ha granjeado un buen número de comentarios negativos ya que muchos usuarios consideran que en vez de dedicarse al postureo debería estar cuidando de su pequeño.

Aurah no se ha callado y ha respondido: “Si me da la gana a mí de, en vez de dormir una hora, estar una hora sacándome fotos, me las saco porque me da a mí la gana y porque a mí nadie me va a tumbar”. Y asegura: “Esas fotos que veis en mi perfil… mi hijo estaba al lado de mí y fue porque le quise dar unas vacaciones y me lo llevé conmigo. No fue todo tan bonito como pensé que iba a salir, tuvimos unos días bastante jodidos”.

Pero también hay muchos comentarios despectivos con respecto a su físico: “Mis atributos operados me los he pagado yo, no me los ha pagado nadie. Si quieres cojo, me vendo el pecho, me lo tapo hasta aquí y me pongo un burka por ti”, respondía a uno de sus haters.